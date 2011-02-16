Львів’янин-афганець отримав орден «За мужність»

Львів. 16 лютого. УНІАН. Президент Віктор Янукович нагородив орденом «За мужність» ІІІ ступеня голову Шевченківської районної організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), м.Львів Миколу Костіва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Глави держави, орден Миколі Костівну вручено «За значний особистий внесок у розвиток ветеранського руху, патріотичне виховання молоді, мужність і самовідданість, виявлені під час виконання військового обов'язку, та з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав».

Відповідний указ Віктор Янукович підписав 14 лютого 2011 року.

Нагадаємо, 15 лютого відповідно до Указу Президента України від 11 лютого 2004 року №180, в Україні - День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.