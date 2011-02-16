Львів. 16 лютого. УНІАН. У Львівській області сьогодні при проясненнях температура повітрям становитиме до 20º морозу.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МНС України у Львівській області.

Загалом в області буде хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі 10… 15º морозу, при проясненнях 18… 20º морозу, вдень 3… 8º морозу.