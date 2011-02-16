У ДТП знову потрапив автобус

Львів. 16 лютого. УНІАН. У Львівській області в дорожньо-транспортну пригоду потрапив пасажирський автобус. Інцидент стався 15 лютого на автодорозі у селі Сулимів Жовківського району.

Як повідомили УНІАН у обласному управлінні ДАІ, 47-річний водій автомобіля «Рено Кенгу» допустив зіткнення з автобусом «ПАЗ-3205». Внаслідок автопригоди травмувалася 69-річна жінка, пасажир автомобіля «Рено». Потерпілу госпіталізували в лікарню швидкої медичної допомоги міста Львова.

За інформацією ДАІ, у січні цього року на автодорогах області сталося 88 ДТП, під час яких загинуло 11 осіб, а ще 102 особи були травмовані.

За цей період за участі дітей зареєстровано 9 ДТП, при яких 3 дітей загинуло та 7 - були травмовані.