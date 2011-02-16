Промисловці Дрогобиччини виробили продукції на 51,8 млн грн

Львів. 16 лютого. УНІАН. Торік промислові підприємства Дрогобицького району виробили продукції на 51,8 млн грн, що склало 105,6% в порівняних цінах до минулого року. Про це на прес-конференції зазначив голова Дрогобицької РДА Михайло Сендак.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дрогобицької РДА, найбільшу частку з виробництва займає продукція харчопереробної промисловості: виробництво харчових продуктів (86,3%), виробництво цегли (12,3%), оброблення деревини та виробництво виробів з деревини (1,4%).

За словами Михайла Сендака, забезпечили приріст виробництва два із шести діючих підприємств, зокрема ВАТ “Дрогобицький молокозавод” - обсяги виробництва зросли на 1% та ПП “Галм’ясо”, приріст склав 38,1%.

Разом з тим очільник району зазначив, що через зменшення ринків збуту та кризу у будівельній галузі скоротилось виробництво в ТзОВ “Карпати 22” на 33,7%, ТзОВ «Солонсько» - на 15%, ТзОВ «Ватра» на 26,3%.