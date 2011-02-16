На одне робоче місце претендує 11 осіб

Львів. 16 лютого. УНІАН. У Львівській області на одне вільне робоче місце претендує 11 безробітних.

Як повідомили УНІАН у обласному центрі зайнятості, на 10 лютого соціальні послуги служби зайнятості отримувало 30 315 мешканців області, у базі даних налічувалося 2 696 пропозицій роботи.

Найбільше працівників – понад 2 тисячі – потребували працедавці м. Львова, а найменша потреба в кадрах (1-4 вакансії) спостерігалася у місті Моршині, а також Сколівському та Буському районах.

За оперативними даними центру зайнятості, впродовж першої декади лютого цього року за посередництвом у працевлаштуванні до центрів зайнятості області звернулися 2723 особи, від підприємств, установ та організацій надійшли відомості про наявність 1937 вакансій, з роботою пощастило 1320 незайнятим громадянам.