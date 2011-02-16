Влітку відкриється авіарейс "Львів-Прага"
13:13, 16 лютого 2011Львів
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Домовлялись губернатор та регіональний директор «Czech Airlines»
Львів. 16 лютого. УНІАН. Влітку планують відкрити авіарейс "Львів-Прага". Про це йшлося під час зустрічі голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка із регіональним директором «Czech Airlines» по Росії та країнах СНД Даніелем Шуром щодо відкриття авіарейсу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Зустріч проходила у ДП «Міжнародний аеропорт «Львів», в ній також взяли участь гендиректор ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» Олександр Загрева та представник «Czech Airlines» Павел Грдлічка.
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