ДАІ шукає водія, який збив пішохода і втік

Львів. 16 лютого. УНІАН. У Львівській області розшукують водія, який вчора у м. Турка збив 46-річну жінку і втік з місця пригоди.

Як повідомили УНІАН у обласному управлінні ДАІ, 15 лютого о 18.35 25-річний мешканець міста Турка повідомив міліцію, що о 18.30 на автодорозі у місті Турка невідомий водій, керуючи автомобілем невстановленої марки, скоїв наїзд на його маму, 46-річну жительку міста Турка.

Після скоєння наїзду водій з місця події втік. Потерпілу із тілесними ушкодженнями було доставлено у Турківську клінічну центральну районну лікарню.

Свідків цієї автопригоди ДАІ закликають зголошуватися за номерами телефонів: 234-09-32 або 102.