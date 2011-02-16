Зупинено розгляд справи Шухевича

Київ. 16 лютого. УНІАН. Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) як суд першої інстанції зупинив розгляд справи за позовом донецького адвоката Володимира Оленцевича щодо незаконності указу колишнього Президента Віктора Ющенка про надання головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу звання Героя України. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ВАСУ ухвалив сьогодні на своєму засіданні.

Таке рішення суд ухвалив, оскільки вважає неможливим подальший розгляд цієї справи до набуття чинності рішення цього ж суду за касаційною скаргою в аналогічній справі за позовом громадянина України Анатолія Соловйова.

У ході сьогоднішнього засідання суд відмовився задовольнити низку клопотань, зокрема, представників партій «Наша Україна», «Свобода» щодо приєднання до провадження у цій справі як третьої особи. Однак суд задовольнив відповідне клопотання представника колишнього Президента України Віктора Ющенка.

Після цього суд запропонував сторонам зупинити провадження у справі, однак представники відповідача та представники третіх осіб заявили, що виступають проти цього. Після того, як суд повернувся з дорадчої кімнати, було оголошено рішення про зупинення провадження у цій справі.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року Донецький апеляційний адміністративний суд за позовом професора Донецького державного медичного університету А.Соловйова визнав незаконним президентський указ від 12 жовтня 2007 року про присвоєння звання «Герой України» головнокомандуючому Української Повстанської Армії Роману Шухевичу, убитому в 1950 році.

На цю постанову Донецького апеляційного адмінсуду було подано близько десяти касаційних скарг.

6 липня 2010 року колегія суддів ВАСУ винесла ухвалу, якою припинила провадження у справі за позовом А.Соловйова про визнання незаконним указу про присвоєння Р.Шухевичу звання «Герой України».