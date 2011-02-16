У Самборі вхідні двері «замурували» в квартирі малюка
15:22, 16 лютого 2011Львів
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Однорічна дитина залишилася сама
Львівська область. 16 лютого. УНІАН. У місті Самборі через самовільне закриття вхідних броньованих дверей без догляду батьків залишився однорічний малюк.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, 15 лютого, о 17.08, в одній з квартир на третьому поверсі п‘ятиповерхового житлового будинку по вул. Володимира Великого, 38 у Самборі, через закриття вхідних броньованих дверей без догляду батьків залишилась однорічна дитина.
Для надання допомоги на місце події залучалось пожежно-рятувальне відділення міста Самбора, яким за допомогою висувної драбини було відкрито вхідні двері з середини.
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