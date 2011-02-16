У Самборі вхідні двері «замурували» в квартирі малюка

Львівська область. 16 лютого. УНІАН. У місті Самборі через самовільне закриття вхідних броньованих дверей без догляду батьків залишився однорічний малюк.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, 15 лютого, о 17.08, в одній з квартир на третьому поверсі п‘ятиповерхового житлового будинку по вул. Володимира Великого, 38 у Самборі, через закриття вхідних броньованих дверей без догляду батьків залишилась однорічна дитина.

Для надання допомоги на місце події залучалось пожежно-рятувальне відділення міста Самбора, яким за допомогою висувної драбини було відкрито вхідні двері з середини.