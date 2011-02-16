На горі Високий Верх травмувалося 3 туристів

Львів. 16 лютого. УНІАН. Минулої доби на лижній трасі гори Високий Верх у Сколівському районі Львівщини, травмувалося 3 туристів-лижників. Про це повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

Допомогу травмованим лижникам було надано Львівським гірським пошуково-рятувальним загоном.

Як зазначається у повідомленні, Львівським гірським пошуково-рятувальним загоном МНС України з початку гірськолижного сезону було надано допомогу 124 травмованим туристам-лижникам та проведено пошуково-рятувальні роботи 6 загублених туристів.

ДОВІДКА УНІАН

Високий Верх – гірська вершина Сколівського району. Висота гори 1242 метри над рівнем моря. Ширина гірськолижного схилу - 50-100 метрів середньої і вищої складності. Поруч з горою Високий Верх на схилі гори Зворець знаходиться відомий гірськолижний комплекс «Захар Беркут». На півночі гори Високий Верх є джерело «Писана криниця», яке є дуже популярним серед туристів у літній період.