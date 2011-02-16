Львівського суддю затримали з хабарем

Львів. 16 лютого. УНІАН. Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури спільно зі Службою безпеки України викрито та задокументовано факт одержання хабара в сумі 400 тис. грн. суддею Залізничного району м.Львова. Про це повідомили УНІАН у відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Як зазначається у повідомленні, було встановлено, що «вказаний суддя вимагав та одержав хабар за винесення вироку у кримінальній справі, що не передбачав позбавлення волі підсудного».

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу стосовно судді за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

У справі проводяться слідчі дії.