В аеропорту встановлять термінали для електронних RFID-карток

17:04, 16 лютого 2011
Львів
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Зчитуватимуть дані паспорта

Львів. 16 лютого. УНІАН. Найближчим часом в міжнародних аеропортах Львова та Донецька мають намір встановити термінали для електронних RFID-карток.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Окрім аеропортів, термінали мають встановити у 20 міжнародних автомобільного пунктах перетину кордону.

Сьогодні на картку записуються дані паспортного документа оформлюваної особи, які зазначаються в машинозчитуваній зоні. База даних rfid-карток надійно захищена. Вона входить до складу інформаційно-телекомунікаційної системи прикордонного контролю „Гарт-1”.  Комплексна система захисту інформації цієї системи пройшла державну експертизу та отримала атестат відповідності.

Вартість RFID-картки 17 грн 86 коп.

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