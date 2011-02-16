В аеропорту встановлять термінали для електронних RFID-карток

Львів. 16 лютого. УНІАН. Найближчим часом в міжнародних аеропортах Львова та Донецька мають намір встановити термінали для електронних RFID-карток.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Окрім аеропортів, термінали мають встановити у 20 міжнародних автомобільного пунктах перетину кордону.

Сьогодні на картку записуються дані паспортного документа оформлюваної особи, які зазначаються в машинозчитуваній зоні. База даних rfid-карток надійно захищена. Вона входить до складу інформаційно-телекомунікаційної системи прикордонного контролю „Гарт-1”. Комплексна система захисту інформації цієї системи пройшла державну експертизу та отримала атестат відповідності.

Вартість RFID-картки 17 грн 86 коп.