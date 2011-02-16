На кордоні вилучено валюти на понад 300 тис. грн

Львів. 16 лютого. УНІАН. Учора в міжнародному пункті пропуску "Рава-Руська" прикордонники разом з митниками виявили велику партію незадекларованої іноземної валюти.

Як повідомили УНІАН в Західному регіонального управлінні Держприкордонслужби, легковий автомобіль марки БМВ, за кермом якого був громадянин Республіки Польща, рухався на виїзд з України по смузі "зелений коридор".

Під час огляду авто в кишені переднього сидіння водія прикордонники виявили 78,3 тисячі злотих Республіки Польща та 12,2 тисячі доларів США.

На 42-річного поляка, який їхав до міста Хелм, складено протокол про порушення митних правил. Вилучену валюту, еквівалент якої склав понад 300 тисяч гривень, передали в митницю.