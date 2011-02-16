Помер ветеран ОУН-УПА, письменник Богдан Когут

18:44, 16 лютого 2011
Львів
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Він так і не був реабілітований

Львів. 16 лютого. УНІАН. Сьогодні не стало Богдана Когута - ветерана ОУН-УПА, в’язня сталінських таборів, члена Національної спілки письменників України.
Влада Львівщини висловлює щирий жаль з приводу цієї втрати та співчуває рідним і близьким покійного.
Богдан Когут народився 15 березня 1921 року в с.Конюхи Бережанського району Тернопільської області. Закінчив факультет романо-германської філології Одеського державного університету. Юнаком став до лав УПА, був активним діячем ОУН. У 1945-1956 рр. Богдан Когут відбував каторгу на Колимі. Він так і не був реабілітований, жив на скромну пенсію. Останні роки життя мешкав у Львові, де провадив активну громадську роботу.
Богдан Когут залишив по собі величезний спадок – свої твори, у яких – безцінні спогади, жива історія України. Він автор збірки «Трилогія» («Під чорними вітрами», «Гіркий присмак волі» та «Оповіді каторжанки»), за яку отримав премію імені Богдана Лепкого.

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