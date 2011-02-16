Офіційний курс валют на 17 лютого

Львів. 16 лютого. УНІАН. На 17 лютого Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 794.1700 (на 16 лютого – 794.3500). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.

Також 100 EUR – 1072.9237 (на 16 лютого – 1073.1669)

10 RUR – 2.7129 (на 16 лютого – 2.7125)

100 PLN – 274.4542 (на 16 лютого – 273.1608).

Усі курси валют на 17 лютого 2011 року.

Зазначимо, що у банку «Львів» курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні були такі: USD – 7.95000/7.97500, EUR – 1069,000/1080,000, RUB – 2,4300/2,7200 та PLN – 264,000/277,000.

У АТ "Укрексімбанк" на 16 лютого був встановлений такий курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні: USD – 794,50/797,50, EUR – 1066,00/1081,00, PLN – 258,00/278,00 та RUB – 2,670/2,730.