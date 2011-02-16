У Львові сестра зарізала брата

Львів. 16 лютого. УНІАН. У Франківському районі Львова 24-річна дівчина встромила ножа у спину рідному брату. 41-річний чоловік від трьох ножових поранень у спину помер до приїзду медиків. Про це повідомили УНІАН у ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, дівчина утримувала сім’ю, працювала і годувала стареньких батьків, а старший брат пиячив, вживав наркотики, влаштовував домашні «розбірки» вимагаючи грошей.

Як розповіла слідчий Франківського райвідділу міліції Марія Мінінкова, того дня Оксана (імена змінено) готувала вечерю, Андрій прийшов до дому на підпитку і вимагав, щоб сестра пішла купила йому цигарок. Дівчина пішла до магазину, але й це не допомогло заспокоїти пияка. Чоловік погрожував домашнім, кричав, що повбиває.

«Він вдарив сестру по голові. Дівчина впала, а за неї заступився старенький батько. Син підняв руку і на нього, тоді дівчина вхопила ножа і вдарила ним у братову спину», - зазначила Марія Мінінкова.

Батько викликав швидку, проте медики лише констатували смерть.

Зараз дівчина дає свідчення. Проти неї порушили карну справу за ст. 115 КК України (умисне вбивство).