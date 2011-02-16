Дрогобич братиме участь у програмі «Доступне житло»

Львівська область. 16 лютого. УНІАН. Дрогобич увійшов до переліку міст, які братимуть участь у державній програмі «Доступне житло». Як поінформували УНІАН у відділі внутрішньої політики Дрогобицької міської ради, про це на оперативній нараді у Ратуші повідомив перший заступник міського голови Дрогобича Олександр Коростельов.

Протягом лютого-березня відбудеться підбір осіб, які готові брати участь у цій програмі.

За словами Олександра Коростельова, згідно з програмою «Доступне житло» держава повертає 30 % вартості житла і ціна 1 м кв. обійдеться забудовнику 3 600 грн.

Сьогодні на квартирній черзі при виконкомі Дрогобицької міської ради перебуває 2,5 тис. людей.