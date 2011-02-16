На Львівщині пасажири обікрали водія маршрутки

Львівська область. 16 лютого. УНІАН. У Жидачівський райвідділ внутрішніх справ із заявою про крадіжку звернувся 25-річний мешканець Перемишлянського району.

Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, чоловік повідомив працівникам міліції, що 15 лютого, близько 18.30, по дорозі з села Рогізно Жидачівського району, з панелі маршрутного автобуса «Мерседес-бенц» сполученням «Львів-Бібрка-Жидачів», яким він керував, викрали його барсетку.

За словами водія автобуса, у барсетці було посвідчення водія та довіреність на право керування вищевказаним автобусом на його ім‘я, техпаспорт на автомобіль, мобільний телефон «Самсунг» та гроші в сумі 250 гривень.