Уряд пропонує нараховувати пенсію за зарплатами до 2000 року

Київ. 16 лютого. УНІАН. Уряд України пропонує нараховувати пенсію з урахуванням зарплат до 2000 року до 1 січня 2016 року.

Таку пропозицію озвучив віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, виступаючи сьогодні під час парламентських слухань «Стан проведення пенсійної реформи і шляхи її вдосконалення», повідомили УНІАН у прес-службі партії «Сильна Україна».

Згідно з повідомленням, така пропозиція надійшла в рамках громадського обговорення пенсійної реформи і уряд має намір внести її до проекту закону про реформування пенсійної системи.

«Ми пропонуємо дозволити до 1 січня 2016 року обирати за бажанням заробітну плату до 2000 року для призначення пенсії», – повідомив С.Тігіпко. Проте, за його словами, в цій сфері на сьогоднішній день багато зловживань, тому слід якнайшвидше переходити до персоніфікованих рахунків у пенсійній системі.