Львівський губернатор очікує 1 млрд. грн. інвестицій

Київ. 16 лютого. УНІАН. Голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк очікує на майже 1 млрд. грн. закордонних інвестицій у вугільну галузь Львівсько-Волинського басейну. Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами губернатора, Львівщина очікує на “реалізацію серйозного інвестиційного проекту, який принесе області майже 1 млрд. доларів зовнішніх інвестицій”. Зокрема, планується, що це будуть капіталовкладення відомої американської компанії, яка спеціалізується на будівництві надсучасних шахт.

Також, додав губернатор Львівщини, “повинно вирішитись питання Червоноградської збагачувальної фабрики, яка нині є приватною”. Він зазначив, що 8 державних вугільних шахт Львівсько-Волинського басейну змушені збагачувати вугілля на цій фабриці, і тому практично відсутня конкуренція.