Офіційний курс валют на 18 лютого

Львів. 18 лютого. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 794.1700(на 17 лютого – 794.1700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.

Також 100 EUR – 1076.8945 (на 17 лютого – 1072.9237)

10 RUR – 2.7156 (на 17 лютого – 2.7129)

100 PLN – 275.5968 (на 17 лютого – 274.4542).

Усі курси валют на 18 лютого 2011 року.

Зазначимо, що 17 лютого у банку «Львів» курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні були такі: USD – 7.94500 / 7.97300, EUR – 1070.000 / 1082.000, RUB – 2.4300 / 2.6900 та PLN – 265.000 / 277.000.