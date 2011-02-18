Засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності Львівської обласної ради

09:00, 18 лютого 2011
Львів
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Захід розпочнеться о 14.00

Львівська обласна рада, кімната №307, вул. Винниченка, 18

Порядок денний:

  • Про бюджетну заборгованість у Львівській області за 2010 рік
  • Про уточнення показників обласного бюджету Львівської області на 2011 рік
  • Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2011-2013 роки
     
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