Засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності Львівської обласної ради

Захід розпочнеться о 14.00 Львівська обласна рада, кімната №307, вул. Винниченка, 18 Порядок денний: Про бюджетну заборгованість у Львівській області за 2010 рік

Про уточнення показників обласного бюджету Львівської області на 2011 рік

Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2011-2013 роки



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