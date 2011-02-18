До Євро-2012 буде єдиний проїзний квиток

Львів. 18 лютого. УНІАН. До Євро-2012 в Україні можна буде придбати єдиний квиток на будь-який вид транспорту міжміського сполучення.

Як повідомили УНІАН у Мінтрасзв’язку, такі можливості надасть автоматизована система «Єдиний електронний квиток», другий етап провадження якої розпочато ДП «Розрахунковий центр Мінтрансзв’язку».

В.о. директора ДП «Розрахунковий центр Мінтрансзв’язку» Олександр Кашперський, представляючи систему, зазначив, що кінцевою метою є створення єдиного, комплексного квитка, де буде об’єднано ресурс авіації, залізниці та автоперевізників. «На завершальній стадії це буде комбінований квиток: пасажир вказує точки відправлення, певні критерії і отримує маршрут», - наголосив він.

Олександр Кашперський зазначив, що під чемпіонат Європи з футболу 2012 року до цієї системи можуть буде підключено готелі - з тим, щоб іноземці, їдучи в Україну, могли замовити весь спектр послуг.

Планується, що оплатити такі квитки можна буде за готівку, у безготівковий спосіб, через мережу відділень «Укрпошти». Також розглядається можливість оплати через телефон та платіжним дорученням.