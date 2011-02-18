Персонал аеропортів до Євро почнуть готувати вже влітку

Львів. 18 лютого. УНІАН. Влітку цього року планують розпочати підготовку персоналу аеропортів до Євро-2012. Про це УНІАН повідомили у Мінтрасзв’язку.

«Для підготовки персоналу аеропортів до Євро-2012 потрібно дев’ять місяців», заявив експерт з аеропортів Національного агентства з питань підготовки до Євро-2012 Валентин Згурський.

Він зазначив, що першим питанням наразі стоїть підготовка та спорудження об’єктів авіаційної інфраструктури чемпіонату, а лише потім йде підготовка його персоналу. «Зараз мова ведеться про існуючий персонал аеропортів. Його в нас достатньо, але в процесі навчання маємо підняти їхній рівень, аби гості, прибувши на турнір з інших країн, відчували сервіс, як у себе вдома», - зазначає В.Згурський.

Окрім цього, експерт відзначив, що наразі сама програма підготовки персоналу аеропортів до Євро-2012 знаходиться на стадії розробки.