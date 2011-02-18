На Львівщини проведено зимовий облік мисливської фауни

Львів. 18 лютого. УНІАН. В угіддях Львівської області проведено зимовий облік мисливської фауни.

Як повідомили УНІАН у Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, результати проведених облікових робіт на протязі останніх п’яти років показали, що спостерігається щорічний приріст чисельності копитних тварин в середньому на 5,3%. (з 15,3 тис. голів у 2006 до 19,4 тис. голів у 2011 році).

Найбільший приріст поголів’я спостерігається у дикого кабана - в середньому на 9,6%. (з 2,8 тис. голів у 2006 до 4,2 тис. голів у 2011 році), а також в популяції акліматизованої на Львівщині європейської лані (Dama dama) - в середньому на 13,6%. (з 44 голів у 2006 до 74 голів у 2011 році).

Після значного спаду чисельності зайця-русака (з 59 тис. голів у 2006 до 44 тис. голів у 2010 році). Всього за результатами обліку, в Львівській області налічується: 39 голів зубра, 74 - лані, 67 - лося, 1562 - оленя благородного, 67 - оленя плямистого, 13388 - козулі, 4218 - кабана, 43870 голів зайця русака. Крім цього, з видів занесених до Червоної Книги України обліковано 68 голів рисі, 44 – лісового кота, 65- ведмедів, 53 глухаря, 338 тетеруків, 845 голів видри.