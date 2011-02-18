На Львівщині оголошено штормове попередження

Львів. 18 лютого. УНІАН. Сьогодні у Львівській області оголошено штормове попередження через ожеледицю на автодорогах.

Як повідомили УНІАН в обласному МНС, на Львівщині збережеться хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями, вранці та вдень по всій території невеликий сніг та мокрий сніг. Слабке налипання мокрого снігу на ЛЕП та зв’язку.

На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний 9 – 14 м/с, поривчастий, слабкі хуртовини.

Температура повітря вночі 2 – 7º морозу, вдень від 3º морозу до 2º тепла.