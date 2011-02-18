200 житлових будинків залишилося без газу

Львів. 18 лютого. УНІАН. У Львівській області в селі Дорожів Дрогобицького району без газопостачання залишилося 200 житлових будинків, у яких проживає 570 осіб.

Як повідомили УНІАН у обласному управлінні МНС, мешканці села залишилися без газу через те, що замерзло обладнання на ГРП.

За даним МНС, у селі є 583 житлові будинки з населенням 1525 осіб. Ремонтні роботи розпочнуться сьогодні.