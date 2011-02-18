У Львові близько 700 студентів сидять без газу

Львів. 18 лютого. УНІАН. Вчора у Львові на вул. Мечнікова, 12 через корозію газової труби, без газу залишився п’ятиповерховий гуртожиток Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МНС України у Львівській області.

У гуртожитку проживає приблизно 700 студентів. На місці події працювала аварійна бригада «Львівгазу». Аварійні роботи буде продовжено сьогодні.