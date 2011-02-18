Три дитячі заклади залишилися без тепла

Львів. 18 лютого. УНІАН. Сьогодні у Львові на вул. Остроградських,1 «а» відбулося відключення котельної від електроенергії, внаслідок відсутності однієї фази в трансформаторі.

Як повідомили УНІАН у обласному управлінні МНС, без теплопостачання залишилися 8 житлових будинків на вул. Бой Желенського, 10, Гвардійській, 28, Карпинця, 4, 4 «а», 6, Похила, 3,4,5; школа-інтернат №1 на вул. Остроградських, 1 (перебуває 81 дитина та 8 персоналу); будинок дитини №1 (перебуває 60 дітей та 15 персоналу) по вул. Комаринця, 2 «а» та середня школа №50 по вул. Комаринця, 2.

Ремонтні роботи розпочнуться з настання світлої пори доби.