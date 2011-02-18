У Франковому університеті вшанували пам’ять героїв бою під Крутами

Львів. 18 лютого. УНІАН. Вчора у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбувся вечір пам’яті героїв бою під Крутами «Вони пішли в безсмертя». Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Університету.

«Там, під Крутами, загинули юнаки, які кров’ю купили часточку свободи своєму народові. Їх слава і вдячна пам'ять про них житиме серед нашого народу, з нашою свободою на довгі віки», – виголосив у своєму виступі студент історичного факультету Назар Ільницький.

Про трагічні події січня 1918 року на станції Крути розповіла присутнім доцент кафедри новітньої історії України Галина Боднар, назвавши цей бій «символом патріотизму і жертовності у боротьбі за національну ідею».

Крути – одна з найкоштовніших офір, яку принесла нація своїй землі. Замість безпредметних і безтурботних розмов заговорила зброя, що забарвила показні театральні і музейні реквізити державності червоною кров’ю юнаків. Своєю жертвою вони освятили молоду державу, змивши вікову ганьбу і ставши будителями України.