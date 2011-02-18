У місті почастішали крадіжки автомобілів

Львів. 18 лютого. УНІАН. з кінця листопада 2010 року у Львові викрали 9 автомобілів Міцубіші. Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, найпопулярнішими серед них є Міцубіші Лансер. До міліції звернулося 6 власників таких авто. Зазвичай, машини крадуть з-під будинків.

«Крадуть, здебільшого, машини срібного, чорного і червоного кольорів. Найбільш криміногенним вважається Франківський район міста Львова», – зазначають в міліції.

Правоохоронці звертаються з проханням залишати автомобілі лише на автостоянках та у гаражах, а також звертати увагу чи спрацювала сигналізація.

У випадку не спрацювання охоронної системи звертатись до міліції за номером телефону 067-50-64-121.