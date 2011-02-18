Торік викрито 12 міжнародних контрабандних каналів наркотиків

Львів. 18 лютого. УНІАН. Минулого року правоохоронці Львівської області ліквідували 12 міжнародних контрабандних каналів надходження наркотиків в Україну. Про це обговорювалося під час зустрічі заступника Міністра внутрішніх справ України Сергія Черних із керівництвом польської поліції у Львові.

Як повідомили УНІАН у обласному управлінні міліції, наркотичні засоби переправляли до нашої держави із Польщі, Італії та Великобританії.

Окрім цього, заступник Міністра внутрішніх справ України Сергій Черних заявив, що в Україні більшість замовних убивств скоюють кавказці.

«У 90 роках не було у нас вихідців з Кавказу, однак тепер їх щоразу більше, і власне вони скоюють замовні вбивства. А ці злочини для нас є однією з важливих проблем», – відзначив Сергій Черних.