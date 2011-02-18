Львівська політехніка створила інститут права та психології

Львів. 18 лютого. УНІАН. У Національному університеті «Львівська політехніка» створенно новий навчально-науковий інститут права та психології. Він поповнив склад 12 наявних структурних підрозділів, що функціонують тут.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного університету «Львівська політехніка».

Дане рішення ухвалено спільно ректоратом та комісією вченої ради з питань перспектив розвитку на виконання розпорядженням Прем’єр-міністра України від 17 листопада 2010 року за № 2109-р «Про реорганізацію Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола», згідно з яким цей виш з 3 грудня минулого року приєднаний до Національного університету «Львівська політехніка».

Новий навчальний структурний підрозділ сформований на основі реорганізації юридичного факультету інституту ім. В'ячеслава Чорновола, до якого увійшли його дві кафедри загальних юридичних дисциплін та спеціальних юридичних дисциплін, а також кафедра педагогіки, психології і права навчально-наукового інституту гуманітарних і соціальних наук "Львівської політехніки".