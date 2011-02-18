Янукович привітав із 100-літнім ювілеєм жительку Львівщини

Телевізор в подарунок

Львів. 18 лютого. УНІАН. Сьогодні голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк від імені Президента України Віктора Януковича привітав із 100-літнім ювілеєм жительку с.Поруби Яворівського району Катерину Лагно. Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА. Від голови облдержадміністрації ювілярка отримали в подарунок телевізор.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter