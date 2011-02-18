Янукович привітав із 100-літнім ювілеєм жительку Львівщини
16:45, 18 лютого 2011Львів
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Телевізор в подарунок
Львів. 18 лютого. УНІАН. Сьогодні голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк від імені Президента України Віктора Януковича привітав із 100-літнім ювілеєм жительку с.Поруби Яворівського району Катерину Лагно.
Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.
Від голови облдержадміністрації ювілярка отримали в подарунок телевізор.
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