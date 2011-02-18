Для фізосіб перенесено термін подання декларації

Львів. 18 лютого. УНІАН. Термін подання податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб за січень 2011 року перенесено.

Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПА у Львівській області.

Відтак термін подання податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб за січень 2011 року перенесено до 20 березня 2011 року.