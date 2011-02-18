Для фізосіб перенесено термін подання декларації
18:08, 18 лютого 2011Львів
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Львів. 18 лютого. УНІАН. Термін подання податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб за січень 2011 року перенесено.
Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПА у Львівській області.
Відтак термін подання податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб за січень 2011 року перенесено до 20 березня 2011 року.
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