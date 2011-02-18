Блаженніший Любомир Гузар подякував ЗМІ

Львів. 18 лютого. УНІАН. Блаженніший Любомир Гузар подякував усім за статті, коментарі, інтерв’ю щодо його зречення від уряду Верховного Архиєпископа Української Греко-Католицької Церкви. Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації УГКЦ.

«Останніми днями надійшло багато привітань, коментарів, а навіть статей та інтерв’ю, звернених на мою особу. Першим моїм бажанням було кожного з вас зустріти особисто, потиснути вашу правицю та подякувати за вашу зичливість. На жаль, така мрія не здійснима. Друга можливість – це кожному написати кілька слів подяки. Цього не виключаю, але це потребує багато часу і дійте до адресата, коли вже все забудеться. Тому використовую єдину сьогодні можливу розв’язку: за допомогою Інтернету соборно вам всім скласти подяку», – написав у своєму подячному листі Блаженніший Любомир.

У своєму листі автор також запевнив усіх, що буде за них молитися: «Нехай милостивий Господь винагородить доброту вашого серця. Я буду молитися, щоб вас і ваші родини Бог обдарував многими благодатями».

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого Блаженніший Любомир (Гузар) розповів про те, що цього дня Папа Бенедикт XVI прийняв його зречення від уряду Верховного Архиєпископа Української Греко-Католицької Церкви.