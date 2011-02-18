Губернатор провів прийом громадян у Радехівському районі

Львів. 19 лютого. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк провів виїзний прийом громадян у Радехівському районі.

«Основні завдання розвитку Радехівського району, зокрема, полягають у ефективному використанні земель, підвищенні середнього рівня зарплати, яка в районі становить 1400 грн, тоді, як по області 1942 грн, ремонті доріг, освітленні вулиць сіл та міста, яке необхідно завершити у 2011 році, також це розвиток АПК, освіти, впровадження програми енергозбереження», – зазначив М.Цимбалюк.

Також під час прийому М.Цимбалюк дав доручення провести у квітні цього року виїзну зустріч з приводу святкування 200-річчя від дня народження Маркіяна Шашкевича, створення музею, у будинку, де він жив та працював. Голова Львівської ОДА запевнив мешканців, що навесні цього року в районі проведуть ямковий ремонт доріг.

М. Цимбалюк зазначив, що незабаром відбудеться нарада за участі усіх начальників райвідділів освіти області: «Сьогодні у Радехові до нас звернувся керівник районного відділу освіти з проханням підтримки впровадження програми енергозбереження в районі. Впровадження заходів у межах програми в школах дозволить зекономити 1,5 млн грн у цьому районі. Також маємо вирішити питання шкільних вбиралень, які розміщено на вулиці».

М.Цимбалюк також додав, що у кожній школі має бути дошка, на якій розмішуватимуть фотографії видатних особистостей, що колись у ній навчались: «Їх можна запрошувати на перший дзвоник. Переконаний, що кожен з цих людей захоче допомогти рідній школі».

Фото Ігоря Сенкальського