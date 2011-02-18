Губернатор провів прийом громадян у Радехівському районі
Запевнив, що дороги відремонтують
Львів. 19 лютого. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк провів виїзний прийом громадян у Радехівському районі.
«Основні завдання розвитку Радехівського району, зокрема, полягають у ефективному використанні земель, підвищенні середнього рівня зарплати, яка в районі становить 1400 грн, тоді, як по області 1942 грн, ремонті доріг, освітленні вулиць сіл та міста, яке необхідно завершити у 2011 році, також це розвиток АПК, освіти, впровадження програми енергозбереження», – зазначив М.Цимбалюк.
Також під час прийому М.Цимбалюк дав доручення провести у квітні цього року виїзну зустріч з приводу святкування 200-річчя від дня народження Маркіяна Шашкевича, створення музею, у будинку, де він жив та працював. Голова Львівської ОДА запевнив мешканців, що навесні цього року в районі проведуть ямковий ремонт доріг.
Голова Львівської ОДА під час виїзного прийому громадян. Радехівський район, 18 лютого
М. Цимбалюк зазначив, що незабаром відбудеться нарада за участі усіх начальників райвідділів освіти області: «Сьогодні у Радехові до нас звернувся керівник районного відділу освіти з проханням підтримки впровадження програми енергозбереження в районі. Впровадження заходів у межах програми в школах дозволить зекономити 1,5 млн грн у цьому районі. Також маємо вирішити питання шкільних вбиралень, які розміщено на вулиці».
М.Цимбалюк також додав, що у кожній школі має бути дошка, на якій розмішуватимуть фотографії видатних особистостей, що колись у ній навчались: «Їх можна запрошувати на перший дзвоник. Переконаний, що кожен з цих людей захоче допомогти рідній школі».
Фото Ігоря Сенкальського