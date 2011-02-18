На Львівщині презентували книгу «Окупанти без маски»

20:11, 18 лютого 2011
Львів
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Унікальний документ з архіву КГБ

Львів. 18 лютого. УНІАН. Сьогодні Народний Рух України презентував у Львові та Старому Самборі книгу «Окупанти без  маски».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЛКО НРУ, в заході взяли участь  голова  НРУ  Борис  Тарасюк,  голова  ЛКО  НРУ Андрій Корнат та ініціатор  публікації  цієї  праці, член політради НРУ Богдань Горинь.

«Окупанти  без маски» - це унікальний документ з архіву КГБ, в якому описаний  механізм  знищення українського національно-визвольного руху радянськими  спецслужбами. Зокрема, описані інструкції щодо діяльності фіктивних  груп  УПА для дискредитації справжньої визвольної боротьби. Під виглядом вояків УПА агенти НКВД здійснювали жахливі злочини, - зазначається у повідомленні.

Надалі  НРУ  планує презентувати «Окупантів без маски» в інших містах України.

 

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