На Львівщині презентували книгу «Окупанти без маски»

Львів. 18 лютого. УНІАН. Сьогодні Народний Рух України презентував у Львові та Старому Самборі книгу «Окупанти без маски».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЛКО НРУ, в заході взяли участь голова НРУ Борис Тарасюк, голова ЛКО НРУ Андрій Корнат та ініціатор публікації цієї праці, член політради НРУ Богдань Горинь.

«Окупанти без маски» - це унікальний документ з архіву КГБ, в якому описаний механізм знищення українського національно-визвольного руху радянськими спецслужбами. Зокрема, описані інструкції щодо діяльності фіктивних груп УПА для дискредитації справжньої визвольної боротьби. Під виглядом вояків УПА агенти НКВД здійснювали жахливі злочини, - зазначається у повідомленні.

Надалі НРУ планує презентувати «Окупантів без маски» в інших містах України.