Ремонт у Радехівській ЦРЛ змусив губернатора звернутися до прокуратури

Львів. 18 лютого. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк відвідав Радехівську центральну районну лікарню, де тривають ремонтні роботи. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

«За підсумками цього візиту я звернусь до обласної прокуратури, вже є моє звернення до районної прокуратури щодо якості проведених робіт. Якість не витримує критики. На ремонт витрачено кілька мільйонів гривень, а його потрібно переробляти», – зазначив Михайло Цимбалюк.

Радехівська центральна районна лікарня була створена у 1946 році.

На 1 січня 2011 року, в Радехівській центральній районній лікарні налічується 305 ліжок (75 - в Лопатинській РЛ, 40 - в с.Стоянові, 190 - в м.Радехові), фельдшерсько-акушерських пунктів – 37, лікарських амбулаторій - 8, з них – 5 амбулаторій загальної практики та сімейної медицини.

На балансі лікарні є 10 будівель, з них 7 потребують капітального ремонту. У 2010 році лікарні надали три нових автомобілі «Опель Комбо» для амбулаторій загальної практики та сімейної медицини.