Ремонт у Радехівській ЦРЛ змусив губернатора звернутися до прокуратури
«Якість не витримує критики»
Львів. 18 лютого. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк відвідав Радехівську центральну районну лікарню, де тривають ремонтні роботи. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.
«За підсумками цього візиту я звернусь до обласної прокуратури, вже є моє звернення до районної прокуратури щодо якості проведених робіт. Якість не витримує критики. На ремонт витрачено кілька мільйонів гривень, а його потрібно переробляти», – зазначив Михайло Цимбалюк.
Радехівська центральна районна лікарня була створена у 1946 році.
На 1 січня 2011 року, в Радехівській центральній районній лікарні налічується 305 ліжок (75 - в Лопатинській РЛ, 40 - в с.Стоянові, 190 - в м.Радехові), фельдшерсько-акушерських пунктів – 37, лікарських амбулаторій - 8, з них – 5 амбулаторій загальної практики та сімейної медицини.
На балансі лікарні є 10 будівель, з них 7 потребують капітального ремонту. У 2010 році лікарні надали три нових автомобілі «Опель Комбо» для амбулаторій загальної практики та сімейної медицини.