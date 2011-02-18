Львів‘янин випав з вікна власної квартири на п‘ятому поверсі

Львів. 18 лютого. УНІАН. У Львові 58-річний чоловік через власну необережність випав з вікна п‘ятого поверху власної квартири на вулиці Бондарській.

Як повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області, чоловік залишився живий, його з діагнозом «черепно-мозкова травма, забій грудної клітки, травма живота, перелом передпліччя, травматичний шок» - госпіталізовано в лікарню.