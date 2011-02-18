«Галичина» планує розширяти виробничі потужності

Львів. 18 лютого. УНІАН. Львівський губернатор Михайло Цимбалюк виступає за те, щоб на державному рівні підтримувати такі підприємства, як ЗАТ «Галичина». Про це він заявив сьогодні під час перебування з візитом на підприємстві.





«Ми повинні підтримувати на державному рівні такі підприємства, як ЗАТ «Галичина». Це підприємство є одним з найпотужніших у Західній Україні і розвивається, не дивлячись на фінансову кризу збільшує кількість працюючих. Підприємство планує розширяти виробничі потужності», – зазначив Михайло Цимбалюк.

«Крім того, ми маємо підтримувати фермерів, господарства, де є 4-10 корів, створювати пункти заготівлі молока. Необхідно на обласному рівні затвердити програму розвитку молочної галузі», – додав губернатор.





Довідка УНІАН. ЗАТ «Галичина» – українська молочна компанія, заснована у 1998 році. На сьогодні молочна компанія «Галичина» є лідером з виробництва кисломолочної продукції та входить до трійки найбільших виробників йогуртів в Україні. Частка ринку компанії в сегменті йогуртів за підсумками 2009 року становить 14,9%, в кисломолочній продукції - понад 10%.

Структура підприємства: цех цільномолочної продукції (потужність 320 тонн на добу), цех сухого молока (потужність 30,0 тонн на добу), маслоцех (потужність 20,0 тонн на добу). Спеціалізація: переробка молока та виготовлення кисломолочної продукції в широкому асортименті, масло, спред, молоко та сухе молоко. Кількість працюючих - 3184 осіб. За 2010 рік створено 887 додаткових робочих місць.