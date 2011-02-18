У Радехові відкрили новий адмінбудинок фінуправління РДА

Львів. 18 лютого. УНІАН. У Радехові Львівської області відкрили новий адміністративний будинок фінансового управління РДА. Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, у відкритті адмінбудівлі взяв участь голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

«Відкриття нової будівлі фінансового управління є свідченням того, що влада створює умови для роботи і обслуговування наших громадян. Я бажаю успіху та здоров’я усім людям, які тут працюватимуть і приходитимуть до фінуправління», – наголосив М. Цимбалюк.





Фінансове управління Радехівської районної державної адміністрації знаходилось у приміщенні, яке було збудоване ще у 1900 році. Нове приміщення адмінбудинку почали зводити ще у жовтні 2007 року.

Починаючи з січня 2009 по вересень 2010 року будівництво було призупинено, а у ІV кварталі 2010 року завершено. Загальна вартість виконаних робіт з будівництва адмінбудинку становить 2304,0 тис. грн.

Загальна кількість працівників – 15, з них 12 державних службовців.