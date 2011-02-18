З 1 березня до міліції громадяни понесуть зброю

Київ. 18 лютого. УНІАН. Міністерство внутрішніх справ України з 1 березня оголошує місячник добровільної здачі зброї, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються незаконно.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, громадяни, які добровільно звернуться до міліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігають незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності.

Водночас у МВС наголосили, що якщо громадяни у вказаний термін добровільно здав до ОВС мисливську вогнепальну, холодну, газову зброю, то в подальшому він має можливість після оформлення відповідних документів зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах.