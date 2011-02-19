Ветеран війни отримав від влади «Славуту»
5,3 тис. інвалідів на черзі
Львів. 19 лютого. УНІАН. Вчора голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк вручив ключі від автомобіля «Славута» інваліду Великої Вітчизняної Війни 80-річному Дмитру Доскочу. Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.
«Ми повинні надавати необхідну допомогу кожній людині з особливими потребами, тим людям, які своє життя віддали нашій країні. Вони це робили не словом, а ділом протягом свого життя», – зазначив голова Львівської ОДА М.Цимбалюк.
ОДА нагадує, що для забезпечення інвалідів Львівської області розподілено 125 автомобілів марки ЗАЗ „Славута”, з них 95 ЗАЗ-110308 зі звичайним керуванням, 21 ЗАЗ-110378 з керуванням на дві руки одну ногу, 9 ЗАЗ-110387 з керуванням на дві руки. Для інвалідів війни 1 групи – учасників бойових дій Великої Вітчизняної Війни та війни з Японією розподілено 63 автомобілі, з них протягом грудня видано 47 автомобілів. Для всіх інших категорій інвалідів розподілено 62 автомобілі.
В черзі на отримання автомобілів в управлінні праці та соціального захисту ЛОДА перебуває 5 352 інвалідів.