Ветеран війни отримав від влади «Славуту»

Львів. 19 лютого. УНІАН. Вчора голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк вручив ключі від автомобіля «Славута» інваліду Великої Вітчизняної Війни 80-річному Дмитру Доскочу. Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

«Ми повинні надавати необхідну допомогу кожній людині з особливими потребами, тим людям, які своє життя віддали нашій країні. Вони це робили не словом, а ділом протягом свого життя», – зазначив голова Львівської ОДА М.Цимбалюк.

ОДА нагадує, що для забезпечення інвалідів Львівської області розподілено 125 автомобілів марки ЗАЗ „Славута”, з них 95 ЗАЗ-110308 зі звичайним керуванням, 21 ЗАЗ-110378 з керуванням на дві руки одну ногу, 9 ЗАЗ-110387 з керуванням на дві руки. Для інвалідів війни 1 групи – учасників бойових дій Великої Вітчизняної Війни та війни з Японією розподілено 63 автомобілі, з них протягом грудня видано 47 автомобілів. Для всіх інших категорій інвалідів розподілено 62 автомобілі.

В черзі на отримання автомобілів в управлінні праці та соціального захисту ЛОДА перебуває 5 352 інвалідів.