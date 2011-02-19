Завтра в Україні до 28 градусів морозу

Львів. 19 лютого. УНІАН. Завтра у західних областях України, на Житомирщині, Київщині та Вінниччині йтиме сніг, на решті території - без опадів. Про це повідомили в Укргідрометцентр.

На дорогах країни ожеледиця, на Прикарпатті місцями туман. Окрім цього, 20-21 лютого, у зв'язку зі снігопадами, у високогір'ї Івано-Франківської області існує загроза сходу снігових лавин.

Вітер південно-східний, 5-12 м/с, у Криму та Приазов’ї пориви 17-22 м/с, в Криму та на Херсонщині місцями 25 м/с.

Температура у східних і Сумській області вночі 20-25°, на Луганщині до 28° морозу, вдень 11-16°; у західних областях, на півдні Одещини та в Криму вночі 4-9°, вдень 1-6° морозу, на Південному узбережжі Криму та на Закарпатті 0-5° тепла; на решті території вночі 12-17° морозу, вдень 6-11° морозу.

Зокрема завтра у Львівській області очікується сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-5 м/с. Температура по області вночі 14-16° морозу, вдень 7-13° морозу. У Львові без опадів. Вночі температура повітря 6-9° морозу, вдень – 6-8° морозу.