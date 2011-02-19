Польські візи для українців подешевшають

Львів. 19 лютого. УНІАН. З 1 березня польська національна віза подешевшає з 35 євро до 20 євро. Про це УНІАН повідомили у Генеральному консульстві Республіки Польща у Львові.

Додамо, що з національною візою українці можуть потрапити тільки в Польщу, в іншу частину Євросоюзу необхідна шенгенська віза, вартість якої, як і раніше становить 35 євро.

Зазначимо, що в 2010 році Генеральне консульство Польщі у Львові видало 300 тис. віз, з них близько 70 тисяч – робочi. Окрім цього, Генконсульством було видано українцям 50 тисяч дозволів на малий прикордонний рух. Водночас, як зазначають у консульстві, відсоток у видачi вiз дуже низький i не перевищує 2%.