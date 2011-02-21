У центрі Львова викрито інтерактивний клуб

Львів. 21 лютого. УНІАН. Працівники податкової міліції викрили у центрі Львова інтерактивний клуб, який в порушення вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" діяв як гральний заклад. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ДПА у Львівській області.

На момент перевірки у клубі знаходились касир-адміністратор та особи, які користувались азартними послугами. Виявлено 19 гральних місць, обладнаних комп’ютерами, об’єднаними у локальну мережу з центральним сервером, розташованим на робочому місці касира-адміністратора.

Крім цього, в підвальному приміщенні було виявлено букмекерську контору з відповідною оргтехнікою. Гральне устаткування орієнтовною вартістю 600 тис. грн. вилучене.

Зараз проводиться дослідча перевірка.