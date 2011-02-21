На Львівщині – штормове попередження

Львів. 21 лютого. УНІАН. Сьогодні-завтра в області через ожеледицю на автодорогах оголошено штормове попередження. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Головного управлінні МНС України у Львівській області.

В області хмарна погода з проясненнями. Часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний 7 – 12 м/с. Температура повітря в ночі –7…–12ºС морозу, при проясненнях місцями до –15ºС морозу, вдень –3…– 8ºС морозу.

Окрім цього, на ранок 21 лютого пропускна спроможність на автошляхах області підтримується підприємствами «Львівоблавтодор».

Покриття на автодорогах державного значення – мокре, місцевого значення – місцями засніжене.