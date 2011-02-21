«Львівобленерго» вклало в реконструкцію об’єктів 700 млн. грн.

Львів. 21 лютого. УНІАН. За п’ять років (2006-2010 роки) ВАТ "Львівобленерго" вклало в реконструкцію та будівництво електричних мереж та енергетичної інфраструктури 438,9 млн. грн., а на здійснення капітальних ремонтів електромереж – 261,8 млн. грн. Про це УНІАН повідомили у відділі корпоративних зв’язків ВАТ «Львівобленерго».

Зокрема минулого року «Львівобленерго» проведено капітальний ремонт 1457,5 км повітряних ліній електропередачі напругою 0,4-10кВ, 384,3 км повітряних ліній 35-110кВ, 1156 трансформаторних підстанцій та розподільчих пунктів 6-10кВ. Крім цього, відремонтовано 1228 шт. кабельних ліній напругою вище 1000В.

Також у 2010 році підприємство додатково встановлено 489 пристроїв захисту від перенапруг на об’єктах електромереж 6-110кВ та замінено 23,89 км грозозахисного тросу на повітряних лініях 35-110кВ.

В 2010 році ВАТ „Львівобленерго” самостійно та із залученням підрядних організацій розчищено 6493,1 км трас повітряних ліній напругою 0,4-10кВ, а також 110,3 км трас повітряних ліній 35-110 кВ.