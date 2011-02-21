П’яний чоловік зарізав дружину

Львів. 21 лютого. УНІАН. У Львівській області 31-річний чоловік зарізав дружину.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, до чергової частини Червоноградського міського відділу міліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що у квартирі на вул. Шептицького в м. Червонограді виявлено труп молодої жінки з проникаючим пораненням грудної клітки.

Правоохоронцям вдалося з’ясувати, що 25-річна дівчина більше трьох років співмешкала з чоловіком, який був неодноразово судимий за крадіжки та розбій, у них є півторарічна дитина.

Подружжя разом із братом чоловіка до пізньої ночі розпивали оковиту. Пізніше родич пішов додому, а своє застілля молода пара продовжила сваркою. Будучи у нетверезому стані чоловік схопив ножа і вдарив жінку в груди.

Правоохоронці відносно 31-річного чоловіка порушили кримінальну справу за ст.115 ч.1 кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Чоловік перебуває під вартою.